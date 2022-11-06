TRABZONSPOR - KONYASPOR CANLI İZLE | Trabzonspor - Konyaspor maçı öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak?
TRABZONSPOR - KONYASPOR CANLI İZLE | Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, evinde Konyaspor'u konuk ediyor. İki ekibin mücadelesi 6 Kasım Pazar günü saat 20:00'de Medical Park Stadyumu'da oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranından naklen yayınlanacak. Trabzonspor - Konyaspor maçını CANLI izle...
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