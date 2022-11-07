TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'ya verilen 2. penaltı kararı doğru mu? Erman Toroğlu açıkladı!
Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Konyaspor, Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 sona erdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor'a verilen ikinci penaltı pozisyonunu değerlendirdi. Toroğlu, "Futbolun kitabında bu pozisyon net penaltı." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:49
Fırtına'ya verilen 2. penaltı kararı doğru mu? Toroğlu açıkladı! 07 Kasım 2022 | 12:00
01:17
Konyaspor'un golü nizami mi? Toroğlu yorumladı! 06 Kasım 2022 | 12:00
00:43
Toroğlu: Müthiş bir oyuncu! 06 Kasım 2022 | 12:00
02:21
İşte Fırtına'nın Konyaspor maçı öncesi son durumu 06 Kasım 2022 | 12:00
03:03
İşte Fırtına'nın Ferencvaros maçı öncesi son durumu 03 Kasım 2022 | 12:00
30:53
Avcı ve Trezeguet Ferencvaros maçı öncesi açıklamalarda bulundu! 02 Kasım 2022 | 12:00
01:17
"Avrupa’ya satılabilecek oyunculardan bir tanesi" 01 Kasım 2022 | 12:00
00:55
Kızılyıldız - Trabzonspor | CANLI 27 Ekim 2022 | 12:00