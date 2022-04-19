TRABZONSPOR KAYSERİSPOR ZTK MAÇINI CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda? İşte Fırtına'nın 11'i!
Trabzonspor Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası maçını CANLI İZLE | Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasında Kayserispor'u sahasında konuk edecek. Bordo mavili ekip ilk kazanarak Kayseri'deki rövanş karşılaşmasına avantajlı skorla gitmek istiyor. Misafir takım ise deplasmandan en iyi skorla ayrılıp ikinci karşılaşma öncesi üstünlük çıkarmanın peşinde. Fırtına bu maçta Uğurcan, Peres, Hugo, Ahmetcan, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Visca, Abdülkadir Ömür, Kouassi ve Cornelius 11'i ile başlayacak. 19 Nisan Salı günü saat 20:30'da başlayacak. Maç Medical Park Stadyumu'nda oynanacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak. Trabzonspor - Kayserispor maçını CANLI izle...
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