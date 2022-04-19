TRABZONSPOR KAYSERİSPOR MAÇINI CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman? Hangi Kanalda? Saat kaçta? İşte Fırtına'nın muhtemel 11'i!
Trabzonspor Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçını CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasında Trabzonspor evinde Kayserispor'u konuk edecek. Bordo mavili ekip ilk maçta istediği sonucu almak istiyor. Sarı kırmızılı takım ise deplasmandan en iyi skorla ayrılıp rövanş karşılaşmasında avantajlı çıkmanın peşinde. Fırtına'nın bu maçta Uğurcan, Peres, Hugo, Ahmetcan, Denswil, Siopis, Dorukhan, Visca, Abdülkadir Ömür, Kouassi ve Cornelius 11'i ile başlaması bekleniyor. Müsabaka 19 Nisan Salı günü saat 20:30'da başlayacak. Maç Medical Park Stadyumu'nda oynanacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak. Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçını CANLI izle...
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Trabzonspor evinde Kayserispor'u konuk ediyor. Müsabakayı canlı izlemek için tıklayın.
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