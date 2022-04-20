Trabzonspor'u böyle yorumladı! "Oyunla değil oyuncuyla çözdü"
A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında oynanan Trabzonspor - Kayserispor maçını yorumladı. Kınalı, "Trabzonspor Kayseri'yi oyunu ile değil oyuncusuyla çözdü. Oyuncu değişiklikleri ile sonuca gitti" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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