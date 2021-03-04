Son dakika Trabzonspor spor haberi: Mehmet Yılmaz Kasımpaşa'nın penaltısını değerlendirdi! "Talihsiz bir an..."

A Spor yorumcularından Mehmet Yılmaz, Kasımpaşa Trabzonspor maçının devre arasında değerlendirmelerde bulundu. Ev sahibi ekibin 38. dakikada Berat Özdemir'in eline çarpması sonucu kazandığı penaltı vuruşunu yorumladı. Yılmaz, "Oyuncu için talihsiz bir an, çok net penaltı" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

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