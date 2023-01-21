Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı ve Naci Ünüvar detayı!
Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Bordo-mavililerde yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu Ulaş Özdemir aktardı. Özdemir, Yusuf Yazıcı ve Naci Ünüvar konusu üzerinde konuştu. | TS SPOR HABERLERİ
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