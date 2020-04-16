16 Nisan 2020, Perşembe

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Trabzonspor indirim isteyecek

Kulüplerin yaşadığı sıkıntılara corona virüsünün eklenmesiyle birçok Avrupa ülkesinde sporcu maaşlarında indirimler yapılıyor. Türkiye'de nasıl bir yol izleneceği şimdilik belirsizliğini koruyor. Bu konuda adım atmak isteyen Trabzonspor yöneticileri, oyuncularla görüşmek için belirsizliğin ortadan kalkmasını bekliyor. İndirime yerli oyuncuların sıcak baktığı, yabancı futbolcuların da üzerlerine düşeni yapmak istedikleri kaydedildi.
16.04.2020
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