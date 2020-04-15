15 Nisan 2020, Çarşamba
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Novak mutfakta hünerlerini sergiledi
Trabzonspor'da 'Mutfak Pasları' devam ediyor. Trabzonsporlu futbolcu Filip Novak, takım arkadaşı Serkan Asan'ın mutfakta meydan okumasına karşılık verdi. Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda Filip Novak, evinde eşiyle birlikte Çek usulü yemek yaptı ve pası Gaston Campi'ye attı. İşte o görüntüler...
15.04.2020
Corona virüsü nedeniyle karantina günlerini evde geçiren Trabzonsporlu oyuncular, kendilerine verilen özel antrenman programlarını yerine getirerek, boş vakitlerde ise zamanlarını mutfakta yemek yaparak geçiriyorlar. Bordo-mavili kulübün geçtiğimiz günlerde hayata geçirdiği 'mutfak pasları' konuğu bu kez takımın yıldız oyuncusu Filip Novak oldu. Takım arkadaşı Serkan Asan'ın mutfakta meydan okumasına karşılık veren Novak, Trabzon yöresine ait yemekler yaptı ve pası Gaston Campi'ye attı.
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