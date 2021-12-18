Trabzonspor Hatayspor maçı sonrası Abdullah Avcı: Yenilgiden sonra kazanmak önemliydi

Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, Hatayspor'u konuk etti ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Yenilgiden sonra kazanmak önemliydi, bu büyük takım refleksidir." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

ABONE OL