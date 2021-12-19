TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'nın o hamlesine dikkat çekti!

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor sahasında Hatayspor'u 2-0 mağlup ederek farkı açmaya devam ediyor. Bordo-mavililerde yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu Hamdi Aslan aktardı. Aslan, "Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın Berat ve Dorukhan'ı merkezde kullanması galibiyette büyük bir rol oynadı." dedi.

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