TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı rekabeti sağladı! "Eksikliğini aratmadı"

Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında Hatayspor'u evinde 2-0 mağlup etti. Zorlu maçtan galip çıkan bordo mavili ekipte gözler Yunan oyuncu Bakasetas'taydı. Sakatlıktan dönüşü ile beraber süre bulmaya başlayan yıldız oyuncu önceki performansından uzak kaldı. A Spor yorumcusu Mehmet Yılmaz, Bakasetas'ın zaman ihtiyacı olduğunu ve yokluğunu Abdulkadir Ömür'ün kapattığını söyledi. Yılmaz, "Bakasetas'ın zamana ihtiyacı var. Sakatlıktan önceki Bakasetas ile alakası yok. Ondan dolayı Abdullah hoca dışarıya aldı. Ancak Bakasetas'ın olmadığı dönemde Abdulkadir ortaya çıktı ve kendisini aratmadı. Trabzonspor'un avantajı rekabeti sağlayan bir hocaya sahip olması." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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