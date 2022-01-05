05 Ocak 2022, Çarşamba
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TRABZONSPOR HABERLERİ - Visca transferinde sona gelindi! İşte detaylar...
Süper Lig'de lider konumda olan Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Şampiyonluğa ulaşmak için transferde harekete geçen Fırtına'da flaş bir gelişme yaşandı. Bordo mavililerin Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, bugün saat 14.30'da Edin Visca transferine resmiyet kazandırmak için bir araya gelecek. Detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. (TS spor haberleri)
05.01.2022
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