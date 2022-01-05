Visca Trabzonspor'da! İşte sözleşme detayları

Trabzonspor Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ile Visco konusunda anlaşmaya vardı. Bordo-mavililer yıldız futbolcu ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.

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