TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor açık ara lider! İşte sebebi

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk yarısını 7 puan farkla lider kapattı. 46 puanla rekor kıran bordo mavili ekip, hızını kesmemeye niyetli. A Spor yorumcusu Hamdi Aslan gelen başarının sebebini açıkladı. Aslan, "Trabzonspor'un ilk yarıda iyi bir performansı vardı. Sadece Antalyaspor'a karşı oyunu kaybettiği için bir sürpriz oldu. Bu başarının en temel sebebi transferleri doğru zamanda yapması oldu. İkinci yarı başlamadan önce de transferleri erken zamanda bitiriyor." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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