Erman Toroğlu Konyaspor-Trabzonspor maçının ilk yarısını yorumladı!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Konyaspor-Trabzonspor maçının ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "Hakem pozisyonu VAR'da izlemeden önce nasıl göremedi onu anlamadım. Bakasetas atılmak istedi. Bir futbolcu bu hareketi yapıyorsa; 'Oynamak istemiyorum' kırmızı kartıdır bu. Bu hareket taammüden adam öldürme" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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