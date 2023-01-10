TRABZONSPOR HABERLERİ - Ümit Aktan'dan flaş Abdullah Avcı sözleri! "Tartışılacak en son isim"
A Spor yorumcusu Ümit Aktan, canlı yayında Trabzonspor'un Alanyaspor mağlubiyetini yorumladı. Bordo mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı hakkında da konuşan Aktan, "Tartışılacak son isim Abdullah Avcı" ifadelerini de kullandı. İşte o sözler...
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