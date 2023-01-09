Erman Toroğlu Alanyaspor-Trabzonspor maçının ilk yarısını yorumladı!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Alanyaspor-Trabzonspor maçının ilk yarısını yorumladı. "Trabzon'da ışık yok. Bu oyunla şampiyonluk zor, bu mücadeleyle zor" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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