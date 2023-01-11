Trabzonspor'da Abdullah Avcı ve Ahmet Ağaoğlu bir araya geldi
Trabzonspor'da Alanyaspor maçında alınan 5-0'lık mağlubiyetin ardından Abdulah Avcı, İstanbul'a gelerek başkan Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Ertuğrul Doğan'a raporunu sundu. İşte son detaylar...
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