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Trabzonspor'un yeni transferi Ali Habeşoğlu: Süre bulursam en iyi şekilde değerlendireceğim!
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Trabzonspor'un yeni transferi Ali Habeşoğlu: Süre bulursam en iyi şekilde değerlendireceğim!

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Ali Habeşoğlu, transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

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