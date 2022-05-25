TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'dan taraftarı duygulandıran paylaşım! "Yaşam öyküsü"
Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu şampiyonu Trabzonspor'dan taraftarına anlamlı bir paylaşım geldi. Yapılan Paylaşımda Bordo mavili ekip "Hüzünler, umutlar, mutluluklar… Bekleyişler, ayrılıklar, kavuşmalar. Bu öykü bizim öykümüz! 7'den 70'e tüm taraftarlarımızın yaşam öyküsü. #İnadıylaŞampiyon olanların öyküsü" notunu bıraktı. İşte Fırtına'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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