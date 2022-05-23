TRABZONSPOR HABERLERİ - Uğurcan Çakır Trabzonspor'dan ayrılacak mı? Canlı yayında açıkladı
Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu şampiyonu Trabzonspor'da Uğurcan Çakır takımdan ayrılabilir. Şampiyonluğun en büyük pay sahiplerinden birisi olan Uğurcan takımdaki görevini tamamladığını belirtmişti ve iyi bir teklif geldiği takdirde takımına iyi para kazandırmak şartıyla ayrılabileceğini söylemişti. A Spor yorumcusu Hamdi Aslan, yıldız file bekçinin takımda kalıp kalmayacağını açıkladı. Aslan, "Beklenti var ama sıcak ve yüksek teklifler olacak gibi durmuyor. Uğurcan'ın Trabzonspor'dan koparılacağına çok ihtimal vermiyorum." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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