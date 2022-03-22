TRABZONSPOR HABERLERİ - Uğurcan Çakır Trabzonspor'da kalacak mı? "Eğer satılırsa..."
Süper Lig'in zirvesinde bulunan Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır'ın sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı, Milli kaleci hakkında konuştu. Kınalı, "Uğurcan kalmak istiyor. Zaten kalırsa Trabzonspor yine gelecek yılın en büyük adayı olur ama takıma kaynak yaratacağız diyerek zor duruma da düşmemek gerekir. Başka oyuncular Uğurcan yerine satılmalı." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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