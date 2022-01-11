TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'un yeni sol bekine o sözler! "Hücum yönü..."

Lider Trabzonspor bir transfer daha yaptı. Devre arası transfer dönemi başlamadan 2 yeni isme imza attıran bordo mavili ekip 3. ismi de takıma kazandırdı. Sezon başından bu yana sadece sol bek kısmında aksama yaşayan Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz ile tek eksiğini kapattı. A Spor yorumcusu Hamdi Aslan, Karadeniz ekibinin yeni transferini değerlendirdi. Aslan, "Herkesin konuştuğu bölgeydi sol kenar. İsmail Köybaşı, Anders Trondsen ve Stefano Denswil o bölgede oynadı. Zaman zaman iyi oynadılar ama sonunda Tymoteusz Puchacz alındı. Defansif olduğu kadar hücum yönü de kuvvetli. Şu dönemde iyi bir transfer oldu." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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