07 Ocak 2022, Cuma
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TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'dan Edin Visca paylaşımı!
Edin Visca, Trabzonspor ile 3,5 yıllık anlaşmaya imza attı. Atılan imzadan sonra Trabzonspor sosyal medya hesabından bir video paylaşıldı. İşte 'Bir Bosna ezgisiyle “merhaba”! Aramıza hoş geldin Edin!' başlığı ile paylaşılan video. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
07.01.2022
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