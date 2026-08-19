Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor maçı ertelenecek mi? Oğuz Çetin açıkladı

Oğuz Çetin:



Lyon maçı nedeniyle Gençlerbirliği karşılaşmasının ertelenmesi için başvuruda bulunmuştuk. Bir kez, bir şey talep ettik. TFF önemli gerekçelerimizi reddetti. Dolayısıyla red cevabı verilen federasyondan bir şey talep etmeyi doğru bulmuyorum. Sayın Aziz Yıldırım ile ilk günden itibaren bu talepleri hiçbir şekilde yapmayacağımızı beyan etmiyorum. Böyle bir talebimiz yok. Kendimize olan güvenimizle Konyaspor maçını da kazanırız, Lyon'a gidip turu geçeriz.