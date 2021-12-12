TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'un ilk mağlubiyetine o sözler "Tolere edilebilir"

Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor deplasmanında ilk mağlubiyetini yaşadı. A Spor yorumcusu Hamdi Aslan, mağlubiyet sonrası durumu değerlendirdi. Aslan, "Trabzonspor'un rakibi kim? Onu bulmak lazım. Oyuncular stres yapıyor deniyor. Kaybetmemenin baskı yarattığını anlatan insanlar vardı. Kısacası Trabzonspor'u performansının dışına çıkarmaya çalışanlar için bir gün oldu. Ancak Futbolcuların tecrübesi ve Abdullah hocanın iletişimi ile tolare edilebilir bir durum." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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