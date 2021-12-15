15 Aralık 2021, Çarşamba
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TRABZONSPOR HABERLERİ: Dikkat çeken tespit! "Bir şey kaybetmedi"
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı. A Spor yorumcusu Hamdi Aslan, şampiyonluk yarışını ve bordo-mavililerin son durumunu değerlendirdi. Aslan, "Şu anda herkes kazanma telaşı içerisinde olduğu için istediği oyunu oynayamıyor. Bu da takımlara problem yaratıyor. Trabzonspor'un kaybetmesi takıma çok fazla bir şey kaybettirmedi." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
15.12.2021
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