TRABZONSPOR HABERLERİ - İşte Trabzonspor'da mağlubiyetin sebebi! "Oyun görüşü..."

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Bordo mavili ekip aldığı mağlubiyet ile bu sezon ilk kez kaybetti. A Spor yorumcusu Hayri Beşer, Trabzonspor'un aldığı mağlubiyetin sebebini açıkladı. Beşer, "Antalyaspor, Trabzonspor'u stoperleri üzerinden oyun kurmaya zorladı. Burada da stoperlerin niteliklerine bakarsınız. Ayakları ve oyun görüşü iyi olmalı oyuncuların. Edgar o açıdan iyi ama Vitor Hugo iyi değil. Zaten ayakları da iyi olsa şu anda Premiere League'de Serie A'da izlerdik." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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