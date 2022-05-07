TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'un gençlerinden şampiyonluk yorumu! "Mutluluktan ağladık"
Süper Lig'in bitimine haftalar kala şampiyon olan Trabzonspor, Hatayspor deplasmanında 1-1 berabere kaldı. Maçtan sonra Fırtına'nın gençleri Ahmetcan Kaplan ve Serkan Asan önemli açıklamalarda bulundu. Kaplan, "İkinci yarıda iyi toparladığımızı düşünüyorum. Biz gençler oynayarak gelişeceğiz. Şampiyon olduk ama galibiyetlere devam etmek istiyoruz. 12 yıldır bu kulüpteyim. 19 yaşında bu duygular kimseye nasip olmaz. Böyle devam edip daha fazla süre almak istiyorum." dedi. Asan ise, "Şampiyonluk anını tarif edemem. Bambaşka bir andı. Mutluluktan ağladık. Mahalle arasında top oynarken şampiyonluğu hayal ediyorduk. Formayı giyip o ana tanıklık etmek çok mutluluk verici." yorumunu yaptı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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