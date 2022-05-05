Trabzonspor Hatay'a taraftar desteğiyle uğurlandı!
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek şampiyon Trabzonspor bu şehre giderken yoğun taraftar desteğiyle yolcu edildi.
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