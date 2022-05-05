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Trabzonspor Hatay'a taraftar desteğiyle uğurlandı!

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek şampiyon Trabzonspor bu şehre giderken yoğun taraftar desteğiyle yolcu edildi.

05 Mayıs 2022 | 16:17
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