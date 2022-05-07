Son dakika Trabzonspor haberleri | Hamdi Aslan: Abdullah Avcı Türkiye Kupası...
Süper Lig'de 36. haftada oynanan Hatayspor - Trabzonspor maçı 1-1 sona erdi. Bordo-mavililerde yaşanan son detayları A Spor yorumcusu Hamdi Aslan değerlendirdi. Aslan, "Trabzonspor'un hedefi çifte kupa. Abdullah Avcı ilk maçın avantajını kullanarak fianle yükselmek istiyor. " dedi.
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