TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'u eleştirenlere cevap verdi! "Ben kötü demem çünkü..."
Süper Lig'in 22. haftasında Giresunspor'u evinde konuk eden lider Trabzonspor sahada 2 puan bıraktı. Kaleci Okan Koçuk'un ön plana çıktığı maç 1-1 sona erdi. A Spor yorumcusu Taner Karaman bordo mavili ekibin performansını değerlendirdi. Karaman, "Trabzonspor, Okan Koçuk'un performansından ötürü kazanamadı. Trabzonspor'un kötü oynadığı söylemlerini okuyorum ama bu kadar rakip ceza sahasına giren ve bu kadar şut bulan bir takıma ben kötü demem. Trabzonspor aslında iyi oynadı." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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