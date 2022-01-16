TRABZONSPOR HABERLERİ - Sivasspor maçı sonrası yeni transfer Edin Visca'nın performanmsını böyle değerlendirdi!
Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ererken A Spor yorumcusu Hamdi Aslan karşılaşmayı değerlendirdi. Bordo mavili takımın yeni transferi Edin Visca'ya değinen Aslan, "Trabzonspor orta sahadaki oyununu çok fazla istediği seviyeye getiremeyince Visca performansı da biraz aşağıda kaldı. Ben çok güçlü bir takım oyuncusu olarak görüyorum. Orte saha istediği seviyeyi yakaladığı zaman Visca'nın da katkısı çok yükselecek" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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