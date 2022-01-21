TRABZONSPOR HABERLERİ - Bakasetas kaçırdı Minik Kaan yıkıldı
Gümüşhane’de yaşayan 2 yaşındaki Mehmet Kaan Holoğlu’nun, Trabzonsporlu oyuncu Anastasios Bakasetas’ın Giresunspor karşısında kaçırdığı penaltılara verdiği tepki sosyal medyada ilgi odağı oldu. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Giresunspor müsabakasında bordo-mavili futbolcu Bakasetas'ın kaçırdığı penaltılar sonrası Gümüşhane'de yaşayan 2 yaşındaki Mehmet Kaan Holoğlu'nun görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi çekti. Mehmet Kaan'ın babasıyla mücadeleyi izlerken, Bakasetas'ın kaçırdığı penaltıdan sonra 'atamadı' diyerek ağladığı görüntüler birçok kez izlendi. Küçük yaşına rağmen futbol olan ilgisiyle dikkat çeken ve babasının 'Ronaldo' diye seslendiği minik Kaan'ın bu görüntüleri çok sayıda beğeni, yorum ve paylaşım aldı.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:24
Bakasetas kaçırdı Minik Kaan yıkıldı 21 Ocak 2022 | 12:00
00:43
Eleştirenlere cevap verdi! "Ben kötü demem çünkü..." 20 Ocak 2022 | 12:00
01:10
Trabzonspor'da hedef Kaan Ayhan! Transferde o detay 20 Ocak 2022 | 12:00
00:37
Trabzonspor'da puan kaybının sebebi ne? Canlı yayında açıkladı 19 Ocak 2022 | 12:00
00:41
Visca'nın ilk maçını böyle değerlendirdi! 16 Ocak 2022 | 12:00
01:39
O ismin son durumunu açıkladı! "G.Saray maçında..." 15 Ocak 2022 | 12:00
01:34
Fırtına'da o ismin sözleşmesi sonlandırıldı! 14 Ocak 2022 | 12:00
02:55
Trabzonspor Yusuf Erdoğan'la prensip anlaşmasına vardı! 14 Ocak 2022 | 12:00