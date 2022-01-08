08 Ocak 2022, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonsporlu yıldıza övgü dolu sözler! "Enteresan bir oyuncu"
Trabzonspor, Süper Lig'in ikinci yarısına galibiyetle başladı. Yeni Malatyaspor'u Andreas Cornelius'un golü ile 1-0 mağlup eden bordo mavili ekip puanını 49'a çıkardı. A Spor yorumcusu Hamdi Aslan, Trabzonspor'da öne çıkan ismi açıkladı. Aslan, "Hamsik çok enteresan bir oyuncu. Yeni Malatyaspor'un en net pozisyonunda savunmadaydı. Maçın bitiminde rakip ceza sahasındaki son dokunuşu da Hamsik yaptı. Takımın bütününde her şeyi yapabilen bir oyun figürü var. Takımın en yaratıcı ismi." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
08.01.2022
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Şok Karaveli sözleri! "Tek suçu öz evlat olmak"
- Serdar Sarıdağ: "Beşiktaş Bu Hafta Neredeyse Tamamı Gençlerle Kurulu Bir 11 İle Çıkabilir" / A Spor
- Visca Trabzonspor'a resmi imzayı attı!
- Avcı'dan transfer açıklaması!
- Ceyhun Eriş: "Abdullah Avcı Doğaçlamayla Sistemi O Kadar Güzel Harmanladı ki Takımı"
- Uluç'tan sert sözler! "Süper Lig değil sahtekarlar ligi"
- F.Bahçe'ye yeni rota! "Şampiyonluktan koptu ama..."
- Savas Çorlu: ''Galatasaray Camiası İçin Kritik Maç!'' A Spor / Sabah Sporu / 07.01.2022
- Haldun Domaç: "Fenerbahçe, Hoca Konusunda Hiçbir Mesafe Kat Etmedi" / A Spor / Son Sayfa
Daha Fazla Gör
- Galatasaray - Giresunspor maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı