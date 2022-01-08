TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonsporlu yıldıza övgü dolu sözler! "Enteresan bir oyuncu"

Trabzonspor, Süper Lig'in ikinci yarısına galibiyetle başladı. Yeni Malatyaspor'u Andreas Cornelius'un golü ile 1-0 mağlup eden bordo mavili ekip puanını 49'a çıkardı. A Spor yorumcusu Hamdi Aslan, Trabzonspor'da öne çıkan ismi açıkladı. Aslan, "Hamsik çok enteresan bir oyuncu. Yeni Malatyaspor'un en net pozisyonunda savunmadaydı. Maçın bitiminde rakip ceza sahasındaki son dokunuşu da Hamsik yaptı. Takımın bütününde her şeyi yapabilen bir oyun figürü var. Takımın en yaratıcı ismi." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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