TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonsporlu Marek Hamsik su krizine dikkat çeken tanıtım filminde rol aldı!
20 Şubat Pazar günü koşulacak olan 42. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu öncesinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden bir tanıtım filmi paylaşıldı. Filmde Trabzonsporlu yıldız Marek Hamsik su krizine dikkat çekti. Hamsik, "Eğer gelecekteki çocukların da susuz kalmamasını istiyorsan dişlerini fırçalarken musluğu mutlaka kapatmalısın. Unutma! Dünyanın sana ihtiyacı var." repliğini söyledi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda rol alan tecrübeli futbolcu, 2050 yılında su krizi yaşanması beklenen dünyaya bugünden mesaj veriyor. Videoda Marek Hamsik, dişlerini fırçalarken musluğu açık bırakan çocuk oyuncuya "Eğer gelecekteki çocukların da susuz kalmamasını istiyorsan dişlerini fırçalarken musluğu mutlaka kapatmalısın. Unutma! Dünyanın sana ihtiyacı var" ifadeleriyle seslendi.
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