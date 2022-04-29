TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'dan taraftara teşekkür paylaşımı!
Süper Lig'in lideri Trabzonspor 35. haftada Antalyaspor'u evinde konuk edecek. Bordo mavili ekip maçtan 1 puan aldığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek. Fırtına bu müsabaka öncesinde son antrenmanını Medical Park Stadyumu'nda taraftarının önünde yaptı. Yoğun ilgi ile karşılaşan Fırtına, sosyal medya hesabından taraftarlarına teşekkür paylaşımında bulundu. İşte o paylaşım. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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