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Trabzonspor'da şampiyonluk bekleyişi! İşte şehirde yaşananlar

Trabzonspor'da şampiyonluk bekleyişi devam ediyor. Bordo mavililer cumartesi günü Antalyaspor maçında puan alırsa şampiyon olacak. İşte şehirde yaşananlar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

28 Nisan 2022 | 12:54
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