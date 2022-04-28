Trabzonspor'da şampiyonluk bekleyişi! İşte şehirde yaşananlar
Trabzonspor'da şampiyonluk bekleyişi devam ediyor. Bordo mavililer cumartesi günü Antalyaspor maçında puan alırsa şampiyon olacak. İşte şehirde yaşananlar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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