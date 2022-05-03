TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'dan şampiyonluk hikayesi!
Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile evinde 2-2 berabere kalan Trabzonspor sezonun tamamlanmasına 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bordo mavili ekip sosyal medya hesabından şampiyonluk hikayesini anlatan bir paylaşımda bulundu. Fırtına'nın sosyal medya ekibi "Futbolcusu, taraftarı, hocası hep beraber yazdı; bu sezonun hikayesi unutulmazdı!" notu da ekledi. İşte bordo mavili ekibin şampiyonluk hikayesini anlatan paylaşım. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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