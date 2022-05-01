TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzon'da kutlamalar sabaha kadar sürdü! İşte o görüntüler
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da, bordo mavili takıma gönül verenler kazanılan zaferi doyasıya kutladı. Kent meydanında yaşanan şampiyonluk coşkusunu A Spor muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı. İşte şehirden görüntüler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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