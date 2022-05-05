TRABZONSPOR HABERLERİ - | Serkan Korkmaz: Abdullah Avcı Türk futbol tarihinin...
Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor için A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz'dan Abdullah Avcı'ya övgü dolu sözler sarf etti. Korkmaz, "Trabzonspor Abdullah Avcı ile Türk futbol tarihinin en rahat şampiyonluğunu elde etti. Doğru antrenör ve doğru şekilde çalışarak bunu başardı." dedi.
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