TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'dan Kouassi paylaşımı!

Süper Lig lideri Trabzonspor, transfer dönemi başlamadan imzaya başladı. Bordo mavili ekip Jean Evrard Kouassi ile anlaşma sağladı. Anlaşmanın 3.5 yıllık olduğu ve Kouassi'nin bu sezon sonuna kadar 500 bin Euro, gelecek sezonlarda 1 milyon Euro kazanacağı açıklandı. Öte yandan 2021-2022 sezonu için 200 bin euro, diğer her bir sezon için yıllık 400 bin euro imza ücreti ödeneceği duyuruldu. Trabzonspor yeni transferini bu video ile duyurdu. İşte video...

ABONE OL