TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan sol bek hamlesi! "Bir gelişme olabilir"

Yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Trabzonspor, 15 hafta itibarıyla namağlup liderlik koltuğuna oturdu ve en yakın rakibine 12 puan fark attı. Devre arasında da Kouassi'yi şehre getirerek takıma takviye yapan bordo-mavililer bu hamlelere devam edecek. A Spor yorumcusu Hamdi Aslan, Fırtına'daki gelişmeleri aktardı. Aslan, "Masouras çok gündemde olan bir oyuncu ve uzun zamandır görüşülüyor. Kulübünün bonservis artırımı oldu. Alioski'nin kulübüyle olan bonservis problemi uzadı. Yerli sol bek Uğur Çiftçi'yle ilgili büyük bir gelişme olabilir." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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