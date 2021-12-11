11 Aralık 2021, Cumartesi
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TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu'ndan kritik penaltı yorumu!
Spor Toto Süper Lig'in 16 haftasında Trabzonspor, Antalyaspor deplasmanına konuk oldu.. İlk yarıda Edgar Ie'nin eline çarpan toptan dolayı verilen penaltıyı usta yorumcu Erman Toroğlu değerlendirdi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
11.12.2021
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