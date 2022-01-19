TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da puan kaybının sebebi ne? Canlı yayında açıkladı
Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor evinde Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. A Spor yorumcusu Mehmet Yılmaz, kaybedilen 2 puanın sebebini açıkladı. Yılmaz, "Trabzonspor, Nwakaeme ve Hamsik'i çok aradı. Bakasetas'ın bu tarz maçlarda daha fazla ön plana çıkması lazım. Yaşadığı sakatlıktan sonra tam performansını ortaya bir türlü koyamadı. Dorukhan ve Berat beklenen desteği Bakasetas'a veremediler." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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