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TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da gündem transfer!

Trabzonspor'da gözler Divan Kurulu toplantısındaydı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, toplantıda sezon ortası transfer dönemi hakkında konuştu. Ağaoğlu, "Bu sezon oluşturduğumuz takımın toplam maliyeti 23 milyon euro. Geçmiş yıllara göre kur farkından dolayı da 5-6 milyon euro yüksek. Bu sezon parolamız şampiyonluk. İmkanlarımız dahilinde bütçemizi sınırladık. Ocak ayında gerekli takviyeler yapılabilir." dedi. İşte Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun konuşmasının tamamı!
29.10.2021
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