29 Ekim 2021, Cuma
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TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'a sol bek müjdesi! "Başkana sordum..."
Süper Lig'in ilk 10 haftasını lider bitiren Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sezon ortasında eksik bölgelerini kapatmak isteyen Trabzonspor'da sol bek bölgesine oyuncu alınabilir. A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile görüştü. Görüşmesini anlatan Kınalı, "Uğur Çiftçi transferini sordum başkana. Ahmet başkan ise çok sağlıklı bir duruşu var, teknik ve scout ekibimiz isimleri inceliyor dedi. Ayrıca sayın başkan 'belki hocamız Uğur diyecek, belki başka bir isim verecek ama biz mali duruma ve hocamızın kararına bakacağız' dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
29.10.2021
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