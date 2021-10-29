29 Ekim 2021, Cuma
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TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da yeni hedef 26 yıllık rekor!
Süper Lig'de geçen sezonun ikinci yarısından bu yana yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor, 26 yıllık rekoru kırmak üzere. 1995 yılında 26 maç üst üste kaybetmeyen Trabzonspor, bu sezon rekorunu egale edebilir. Geçen sezondan bu yana 2 2maçtır kaybetmeyen bordo mavili ekibin rekora ulaşmasına sadece 4 maç kaldı. Rekoru kıran takımın eski oyuncularından ve A Spor yorumcusu olan Hamdi Aslan bu konuya değindi. Aslan, "İstatistikler bu dönem için çok önem arz etmeyebilir ama önemli bir durum. Trabzonspor 26 maçlık rekoru kırabilir. Bu rekor kırılır ve uzar ama ne kadar uzar bilmiyorum." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
29.10.2021
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