TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'a sis engeli! Maç ertelenecek mi?
Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK deplasmanına çıkacak. Zorlu maç öncesinde Karadeniz ekibini Antep'e taşıyacak uçak hava şartları nedeniyle kalkış yapamadı. Detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel açıkladı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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